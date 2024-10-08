Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди жителей Москвы. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства.

Эпидемиологическая ситуация на 40-й неделе 2024 года (с 30 сентября по 6 октября) в городе остается стабильной. Как отметили в федеральной службе, снижение заболевания регистрируется среди совокупного населения, в том числе взрослых жителей и детей 7–14 лет.

При этом заболеваемость среди детей 0–2 лет и 3–6 лет остается на уровне прошлой недели, уточнили в ведомстве.

Распространение ОРВИ обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (65,4%). В Роспотребнадзоре подчеркнули, что восприимчивость к вирусам гриппа абсолютна.

Лица пожилого возраста более подвержены риску, так как с возрастом у некоторых людей ослабевает иммунитет. Кроме того, хронические заболевания увеличивают риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний.

На сегодняшний день в Москве привиты более 2 700 миллиона человек, однако в этом году необходимо поставить прививку около 60% населения и не менее 75% от численности лиц из групп риска.

Между тем за прошедшую неделю в столице выявили 5 079 случаев коронавируса. В течение этого периода в больницы попали 209 человек, перебороли болезнь 5 952 человека. При этом 8 человек скончались.

До этого Всероссийский союз пациентов потребовал включить в 2025 году вакцину от менингита в Национальный календарь профилактических прививок. Союз направил письмо к правительству и Госдуме, в котором выразил обеспокоенность тем, что необходимые изменения в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", о которых Минздрав заявил еще в 2023 году, не были вынесены на общественное обсуждение.