"Известия": пациенты потребовали включить вакцину от менингита в нацкалендарь

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Вакцина от инфекционного заболевания менингита должна появиться в Национальном календаре профилактических прививок (НКПП) в 2025 году, однако пациенты опасаются, что этого не случится, потому что еще не приняты необходимые поправки в закон об иммунопрофилактике, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Союз направил письмо к правительству и Госдуме, в котором выразил обеспокоенность тем, что необходимые изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", о которых Минздрав заявил еще в 2023 году, не были вынесены на общественное обсуждение.

В письме было указано, что из-за ряда нормативно-правовых барьеров увеличивается риск срыва появления новой прививки в нацкалендаре в следующем году. В пациентской организации отметили, что такое уже случалось. Так, в 2022 году в НКПП не появилась обещанная прививка от ротавируса, а в 2023 году – от ветрянки.

В своем обращении союз просит власти поддержать выполнение плана реализации новой прививки без изменения установленных сроков. Кроме того, в письме указывается, что необходимо заложить средства на расширение НКПП. По оценкам организации, в проект бюджета нужно будет заложить дополнительно около 8 миллиардов рублей в год. Сейчас ежегодно на закупки вакцин для календаря из бюджета направляется примерно 20 миллиардов рублей.

При этом сопредседатель ВСП и доктор медицинских наук Ян Власов отмечает, что стоимость прививки не сильно высока, если сравнивать ее затратами, которые государство несет при обеспечении длительного восстановления тех, кто после перенесенной менингококковой инфекции остался инвалидом.

Специалист подчеркивает, что в последние годы, в постковидный период, ситуация вокруг распространения менингококковой инфекции стала критической. Так, в 2021 году показатель заболеваемости составлял 0,21 случая на 100 тысяч человек, в 2022 и 2023 годах – 0,43 и 0,42 на 100 тысяч.

"Не очень большое число случаев заболевания менингококковой инфекцией нивелируется высокой летальностью: 15 из 100 заболевших погибают", – отметил эксперт.

В данный момент врачи вакцинируют пациентов от менингококка только по эпидемическим показаниям, когда зафиксирована вспышка заболевания. Кроме того, прививка входит в региональные календари 18 регионов России, то есть необходимый препарат закупается на средства региональных бюджетов.

В пациентской организации подчеркнули, что расширение национального календаря дало бы возможность обеспечить в стране доступность проверенных и наиболее зарекомендовавших себя прививок от менингококка.

"Это приведет к снижению заболеваемости и смертности населения от инфекционных заболеваний, позволит в полной мере реализовать задачи госстратегии в сфере охраны здоровья и поспособствует сохранению и развитию человеческого капитала в стране", – добавили в ВСП.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости менингитом. Большая часть зафиксированных случаев заболевания пришлась на Саратовскую область и Севастополь.