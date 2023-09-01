Рост заболеваемости менингитом зафиксировали в РФ этим летом

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За прошедшее лето более чем у 500 человек выявили менингит энтеровирусной и бактериальной природы. Об том сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные региональных органов здравоохранения.

Так, большая часть зафиксированных случаев заболевания пришлась на Саратовскую область, где за первые полгода менингитом заболели 80 граждан, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летом в регионе было зафиксировано 245 новых случаев заражения заболеванием.

Вспышка менингита в том числе была выявлена и в Севастополе, где 117 россиянам поставили диагноз энтеровирусного менингита, а еще двум – бактериального, указано в материале.

Этим летом на территории Екатеринбурга заболели 15 человек, двое скончались. В Санкт-Петербурге, согласно данным Роспотребнадзора, было выявлено 17 случаев.

Во Владимирской области органы здравоохранения также сообщили о вспышке заболевания, в связи с чем региональный Минздрав дополнительно закупил 2 300 доз вакцины от менингококковой инфекции, которая часто вызывает это заболевание.

Педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил мнение, что вспышка бактериального менингита может носить локальный характер, так как эта инфекция передается при тесном контакте граждан.

Он добавил, что рост заболеваемости менингитом может быть также связан с совершенствованием систем диагностики и ослабленным иммунитетом у населения после пандемии коронавируса.

В начале июля Роспотребнадзор зафиксировал случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Позже двое человек скончались.

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку в связи с произошедшим. В Сысертскую ЦРБ госпитализировали шесть сотрудников Ozon. Позже число случаев заражения менингококковой инфекцией выросло до восьми. Два из них закончились летальным исходом.



Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге