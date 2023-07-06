Второй заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon умер в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй сотрудник распределительного центра Ozon, который заразился менингококковой инфекцией, умер в Екатеринбурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Собеседник агентства уточнил, что причина смерти выясняется.

Ранее стало известно о смерти одного из заразившихся сотрудников Ozon. При этом информации о том, что именно стало причиной смерти человека, не сообщалось. Возможные данные о смерти именно от инфекционного заболевания еще не подтверждены.

Накануне появилась информация о выявлении инфекционного заболевания у семи сотрудников Ozon в Екатеринбурге. На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию работников.

При этом россиянам сообщили, что риски заразиться инфекцией через посылки отсутствуют. Возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, непродолжительное количество времени.

Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге