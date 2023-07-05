Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге

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Роспотребнадзор выявил случаи заболевания менингококковой инфекцией у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства по Свердловской области.

На этом фоне сотрудники Роспотребнадзора организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"До получения результатов лабораторных исследований незамедлительно приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица", – говорится в сообщении.

Ведомство усилило дезинфекцию помещений, организовало медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных. Сейчас проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. В настоящее время вакцинированы свыше 60 человек.



В общей сложности на 5 июля зафиксировано семь случаев менингококковой инфекции.

Ранее в Республике Тыва зафиксировали несколько случаев сибирской язвы. У жителя села Бижиктиг-Хая выявили этот недуг. Мужчина принимал участие в забое лошади для дальнейшей продажи ее мяса. Продукт приобрел житель города Ак-Довурак. Впоследствии сибирскую язву диагностировали у еще троих жителей.

Очаги сибирской язвы удалось локализовать в РФ