Умер заразившийся менингококковой инфекцией сотрудник Ozon в Екатеринбурге

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Один из сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, заразившийся менингококковой инфекцией, скончался. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

При этом информации о том, что именно стало причиной смерти человека, не сообщалось. Возможные данные о смерти именно от инфекционного заболевания еще не подтверждены.

"Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", – сказал собеседник агентства.

О выявлении инфекционного заболевания у пяти сотрудников Ozon в Екатеринбурге стало известно накануне. На фоне произошедшего сотрудники Роспотребнадзора организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию работников.

При этом россиян, пользующихся услугами маркетплейса Ozon, проинформировали, что риски заразиться инфекцией через посылки отсутствуют. Возбудитель инфекции может оставаться жизнеспособным на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, непродолжительное количество времени.



Роспотребнадзор выявил менингококковую инфекцию у сотрудников Ozon в Екатеринбурге