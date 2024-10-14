Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (52,9%)", – говорится в заявлении ведомства.

В надзорном ведомстве отметили, что в Москве вакцинацию от гриппа прошли более 3,5 миллиона человек.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости ОРВИ и гриппом к Новому году. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, из-за затянувшегося лета эпидсезон, скорее всего, сдвинется на более поздние сроки. Тем не менее она уточнила, что в этом году не прогнозируется каких-то необычных тенденций.

