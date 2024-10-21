Врач Болибок рассказал, что антибиотики становятся менее эффективными из-за бактерий

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Антибиотики становятся все менее эффективными из-за размножения нечувствительных к ним бактерий, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

По словам эксперта, такая тенденция связана в большей степени с теми, кто поступает в тяжелом состоянии в больницы. Их требуется лечить антибиотиками, но уже в медицинском учреждении пострадавший заражается другим штаммом, устойчивым к этому виду лекарств, из-за чего его, по сути, уже нечем лечить, уверен врач.

"Бактерии размножаются, и не все они оказываются одновременно чувствительны к антибиотикам. И эти остатки должна лечить иммунная система человека. По сути, антибиотик – это помощь иммунитету в борьбе с инфекцией", – сказал Болибок.

При этом ни один антибиотик не может уничтожить все 100% бактерий, так как всегда есть доля, которая нечувствительна к лекарству. Если уничтожить почти все, то именно эта доля бактерий сможет размножиться и дать рост новым, уже устойчивым к антибиотикам.

"Это повторяется из раза в раз, если у человека недостаточность иммунитета, иммунодефицит", – добавил он.

Врач считает, что это связано скорее не с медициной, а с демографией, так как население стареет, а значит, и число людей со слабым иммунитетом из-за процессов старения будет нарастать.

Ранее немецкие ученые предупредили, что снижение эффективности антибиотиков связано с растущим числом микроорганизмов. Врачи боятся, что человечество якобы снова теряет достижения современной медицины и возвращается во времена до открытия пенициллина, так как в мире выросло число поездок по миру и количество потребления самих антибиотиков.

