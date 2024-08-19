Заболеваемость коклюшем в РФ снизилась более чем в семь раз в июле

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Заболеваемость коклюшем на территории России снизилась более чем в семь раз в прошлом месяце, если сравнивать с началом 2024 года, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Регистрируются преимущественно легкие и среднетяжелые формы заболевания без дальнейшего распространения инфекции", – передает ТАСС заявление ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год. В документе сообщалось о выявлении роста числа случаев кори, коклюша и бруцеллеза. При этом общее количество заражений снизилось на 30% относительно показателей 2022-го.

Авторы доклада объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом", возникшим из-за проблем с вакциной.

