Случай кори обнаружен у студента РУДН

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Случай кори обнаружен у студента Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщается на сайте вуза.

"В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора", – указано в сообщении.

Там подчеркнули, что студент находится под наблюдением врачей и чувствует себя удовлетворительно. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе вуза отменяются или переносятся. Кроме того, доступ в главный корпус возможен только для тех сотрудников, у кого есть две прививки против кори или кто переболел, отметили в вузе.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия на северо-востоке столицы из-за случая кори. Специалисты Роспотребнадзора приняли ряд мер, в том числе медучреждениям в районе предписали провести экстренную вакцинацию жителей дома заболевшей женщины.



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