Корь выявили у женщины на северо-востоке столицы

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Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия на северо-востоке столицы из-за случая кори. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что заболевание выявили у женщины. Для предупреждения распространения кори специалисты Роспотребнадзора приняли ряд мер. В частности, медучреждениям в районе предписали провести экстренную вакцинацию жителей дома заболевшей женщины.

Речь идет о тех лицах, которые ранее не имели прививок либо не болели корью, подчеркнули в управлении. Также специалисты определили перечень контактных лиц, их вакцинация уже проводится.

Ранее прокуратура Рязанской области решила начать проверку после информации об отказе одного из медицинских учреждений в приеме пациента с корью.

23-летнего молодого человека привезли 15 января на скорой в инфекционное отделение Сасовского межрайонного медицинского центра, но медперсонал больницы не стал его принимать.

До этого в Благовещенске зафиксировали два завозных случая кори. За контактными лицами было установлено медицинское наблюдение. В местном Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе имеется необходимый запас вакцин и иммуноглобулина для локализации очагов инфекции.

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