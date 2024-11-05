Роспотребнадзор запустил горячую линию для заразившихся в Турции граждан

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Роспотребнадзор открыл горячую линию для российских граждан после новостей о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией в Турции.

"Просим обращаться на горячую линию в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах", – говорится на сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, информация собирается для оперативного реагирования, а также для ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц. Так, граждан просят сообщать период нахождения в Турции, место отдыха, отель, дату возвращения в страну, состояние здоровья и симптомы заболевания.

Номера телефонов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, уточнили в сообщении. Консультацию также можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра ведомства 8 (800) 555-49-43.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

В свою очередь, администрация отеля опровергла информацию о массовом заболевании российских туристов.