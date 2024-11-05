В Минздраве Турции заявили об отсутствии вируса, способного создать критическую ситуацию

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На турецких курортах нет вируса, способного создать критическую ситуацию. Об этом заявили в Минздраве Турции после сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян.

"Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны нет", – приводит РИА Новости заявление министерства.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на неизвестный вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

При этом администрация отеля опровергла информацию о массовом заболевании российских туристов.

Кроме того, Роспотребнадзор открыл горячую линию. Заразившихся граждан просят по номеру 8 (800) 555-49-43 сообщать период нахождения в Турции, место отдыха, отель, дату возвращения, состояние здоровья и симптомы заболевания.

