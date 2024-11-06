"Известия": жители девяти российских регионов жалуются на вирус Коксаки

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Жители девяти регионов России жалуются на энтеровирусную инфекцию Коксаки, передает газета "Известия".

Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных вирусом Коксаки.

При этом в Минздраве Ижевской области заявили об отсутствии официально зарегистрированных вспышек вируса, добавив, что все частные случаи заболевания лечатся по стандартным рекомендациям. Похожее заявление было сделано ведомством Владимирской области.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Турции в связи с жалобами российских туристов на вирус. Представители ведомства приняли это решение на фоне распространения в некоторых телеграм-каналах сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

В свою очередь, в Минздраве Турции заявили об отсутствии на турецких курортах вируса, способного создать критическую ситуацию.

По словам эпидемиолога, зампрезидента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко, вирусом Коксаки могут заразиться дети детсадовского и школьного возраста, а также пожилые люди. Однако это не новая болезнь, она изучается с 1946 года.