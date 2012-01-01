Терапевт Людмила Лапа назвала главный симптом вируса Коксаки

В России фиксируются случаи заболевания вирусом Коксаки – одной из разновидностей энтеровирусной инфекции. Насколько она опасна и как защитить себя, разбиралась Москва 24.

Единичные случаи

Роспотребнадзор взял под контроль проверки состояния здоровья в школах и детских садах на фоне сообщений о распространении вируса Коксаки в России. Ранее в СМИ появилась информация о случаях заражения в Подмосковье, Владимирской области и Краснодарском крае. Параллельно с этим на инфекцию с похожими симптомами жаловались российские туристы, отдыхавшие в Турции.





из сообщения Роспотребнадзора Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления. Кроме того, <...> принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий.

В то же время нельзя говорить о наличии крупного очага инфекции: заболеваемость носит разрозненный и единичный характер, подчеркивают в региональных пресс-службах Роспотребнадзора. Кроме того, федеральное ведомство на фоне сообщений о заражении Коксаки на курортах Турции запустило специальную горячую линию.

"Информация собирается для оперативного реагирования, а также для ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц. Просим обращаться на горячую линию в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах", – сказано в сообщении.



Вирус Коксаки – одна из разновидностей энтеровирусной инфекции. Среди ее симптомов – температура до 39 градусов, головная боль, мелкая красная сыпь, рвота, диарея, менингит, воспаление сердца, легких и почек. При этом в половине случаев болезнь протекает без выраженных признаков. Вирус передается от человека к человеку, а заражение обычно происходит воздушно-капельным путем, при употреблении воды и еды, а также через бытовые предметы.



"Стандартная ситуация"

Самый главный признак вируса Коксаки – сильная мышечная слабость, рассказала врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса – ни гриппа, ни COVID-19.

По словам эксперта, зараженные начинают быстро терять соединительную ткань и мышечные запасы.

"Буквально за два года человек перестает ходить, его усаживают в кресло. Он живет, принимает терапию определенную – и противовирусную, от миастении – гормональную, нестероидную терапию. Но он очень быстро перестает ходить", – подчеркнула Людмила Лапа.

По ее словам, наибольшую опасность Коксаки представляет для людей старше 50. Дети же (особенно младше 12) легче переносят болезнь благодаря хорошему иммунитету, утверждает специалист. Лечение подбирается индивидуально, но в целом речь идет о сильной и длительной противовирусной, детоксикационной и гормональной терапии, объяснила эксперт.

В то же время Коксаки – давно известный энтеровирус, который обостряется каждый сезон, обратил внимание доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.



(инфекцию. – Прим. ред.) домой. И вот эти вот вспышки – стандартная ситуация для осени.

Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Люди приезжают из отпусков, дети идут в школу и "обмениваются", а потом приносятдомой. И вот эти вот вспышки – стандартная ситуация для осени.

Для профилактики рекомендуется чаще мыть руки, а на курортах пить исключительно "проверенную" и чистую воду. При первых симптомах важно не допустить повышения температуры, а также сразу обратиться к врачу и сдать тест на вирус, заключил Жемчугов.