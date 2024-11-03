В России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По данным ведомства, с начала октября в стране постепенно снижается число заболевших.

"Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряженный эпидсезон", – сказал Горелов в беседе с РИА Новости.

Горелов уточнил, что второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале – после окончания зимних школьных и студенческих каникул.

В заключение эксперт отметил, что основная защита от вирусов – вакцинация и призвал тех, кто еще не сделал прививку, не откладывать.

Ранее сообщалось, что в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 4% в сравнении с неделей 21–27 октября. При этом в управлении Роспотребнадзора по Москве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по респираторным вирусным инфекциям остается стабильной.