Роспотребнадзор заявил о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ на 3%

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Число заболевших гриппом и ОРВИ за период с 21 по 27 октября снизилось в России на 3%, сообщает Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе в стране зарегистрировали более 756 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом превышение среднероссийского показателя наблюдается в 43 регионах страны. Кроме того, в регионах продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Так, привиты уже более 53,2 миллиона человек, отметило ведомство.

На 43-й неделе года в стране зафиксировали свыше 24,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

"Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, всего за весь период обнаружено 29 случаев", – уточнили в надзорном ведомстве.

Между тем доктор биологических наук, профессор Анча Баранова рассказала, что микоплазмы (класс бактерий, одноклеточных микроорганизмов), которые попадают в ослабленный организм человека, способны спровоцировать астму, а также вызвать такие заболевания, как тонзиллит, бронхит и пневмонию.

Массовые случаи заражения микоплазменной пневмонией уже выявили в 16 регионах России, в том числе в Алтайском крае, Томской, Вологодской и Ленинградской областях. Многие учебные заведения перешли на дистанционный режим. Карантин объявляют и в детских садах.