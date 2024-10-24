Профессор Баранова: микоплазменная пневмония может спровоцировать астму

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Микоплазмы (класс бактерий, одноклеточных микроорганизмов. – Прим. ред.), которые попадают в ослабленный организм человека, способны спровоцировать астму, а также вызвать такие заболевания, как тонзиллит, бронхит и пневмонию. Последняя встречается в 10% случаев после заражения, рассказала Москве 24 доктор биологических наук, профессор Анча Баранова.

"В случае микоплазмы самое плохое, что она на самом деле вызывает срывы в астматическое поведение наших клеток в легких. То есть у человека, который получает микоплазменную пневмонию, есть вероятность, что после нее <...> станет больше таких реакций", – уточнила Баранова.

Массовые случаи заражения микоплазменной пневмонией уже выявили в 16 регионах России, в том числе в Алтайском крае, Томской, Вологодской и Ленинградской областях. Многие учебные заведения перешли на дистанционный режим. Карантин объявляют и в детских садах.

"Возраст детей и взрослых разный. Это может быть и грудничковый возраст, и люди уже более пожилого возраста. На данный момент идет рост заболевания", – добавила врач-педиатр Диана Искандерова.

По словам специалистов, симптомы микоплазменной пневмонии напоминают ОРВИ: повышается температура, появляется насморк, затем сильный кашель, одышка и понижение или повышение давления.

"Как правило, микоплазменная пневмония возникает у иммунологически ослабленных организмов. Старайтесь следить за тем, чтобы ваш первый порог иммунной защиты был в хорошем состоянии. Это слизистые оболочки в первую очередь. Следите за тем, чтобы вы пили достаточно воды, чтобы ваши слизистые не пересушивались. Не злоупотребляйте каплями сосудосуживающими", – порекомендовала врач-иммунолог Антонина Саволюк.

Заболевание распространяется воздушно-капельным путем, поэтому маска считается одним из эффективных средств защиты. Чтобы выявить именно микоплазменную пневмонию среди множества других, есть только один способ – больничный ПЦР-тест, мазок из горла.

Также среди мер профилактики внебольничной пневмонии врачи отмечают проветривание и обеззараживание воздуха, соблюдение правил личной гигиены, а еще вакцинацию. Вакцины от микоплазменной пневмонии не существует, но для профилактики поражений легких и органов дыхания подойдет и прививка от гриппа.

Между тем в России не было выявлено случаев заражения бактерией Vibrio vulnificus, которая распространяется в США, заявил Роспотребнадзор. В ведомстве однако напомнили туристам о необходимости соблюдения правил профилактики во время посещения жарких стран.

Так, необходимо избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков. После контакта с ними нужно мыть руки и любые открытые раны. Также нужно избегать купания в открытых водоемах, если есть повреждения кожного покрова.