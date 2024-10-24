Город поддержал проведение 100 клинических исследований лекарств за два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва поддержала проведение 100 клинических исследований по 15 терапевтическим областям от 23 российских и иностранных компаний и организаций. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что несколько лет назад в городе была сформирована экосистема для проведения клинических исследований лекарств с единым центром коммуникации. При обращении в департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении НИИ и фармкомпании получают необходимую поддержку.

Так создаются не только современные биоаналоги, но и инновационные препараты, не имеющие аналогов в мире, отметила Ракова. По ее словам, за два года действия программы начались 36 исследований биоаналогов и дженериков, 50 исследований оригинальных препаратов и 14 вакцин.

Из 100 полученных к сентябрю заявок 78 поступило на организационные меры поддержки, еще 16 – на финансовые, остальные – на обе. За финансовой поддержкой обратились четыре фармкомпании по 22 клиническим исследованиям. Из них 11 на сумму, превышающую 42 миллиона рублей, получили одобрение Клинического комитета, еще пять – находятся на рассмотрении, заключила заммэра.

Между тем в РФ скоро начнутся клинические испытания терапевтической вакцины от рака, сообщил биолог Вячеслав Косоруков. С его слов, препарат будет разрабатываться индивидуально для каждого человека на основе его генома и генома опухоли. Лекарство не стоит рассматривать как "чудодейственное средство, которое может вылечить все". Однако новая вакцина даст "большой шанс на продление жизни" многим людям, объяснил специалист.