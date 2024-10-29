Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4% за неделю

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В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ снизились на 4% в сравнении с прошлой неделей, рассказало столичное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена "респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов". При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по респираторным вирусным инфекциям остается стабильной.

Кроме того, по информации Роспотребнадзора, от гриппа в Москве сейчас привиты более 4,8 миллиона человек.

Ранее замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарья Даниленко заявила, что пик заболеваемости гриппом у россиян ожидается на новогодние праздники. Также специалист отметила, что эпидемия в текущем году наиболее вероятно будет связана с вирусами гриппа А подтипа H1N1 и вирусами гриппа В.

По ее словам, в настоящее время сезон заболеваемости только начинается, и активность вирусов пока невелика. По стране регистрируются лишь единичные случаи заражения. В то же время среди россиян активно распространяются риновирусы, что является характерным явлением для осеннего периода.