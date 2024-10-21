Врач Даниленко: пик заболеваемости гриппом у россиян будет на новогодние праздники

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Пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники, передает ТАСС слова замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарьи Даниленко.

По ее словам, массовая заболеваемость гриппом начала наступать раньше, чем это было до пандемии COVID-19.

"Если в 2017–2019 годах эпидемии развивались после новогодних праздников, то последние несколько лет, наоборот, эпидемии приходят раньше и развиваются в ноябре-декабре, и пик проходит в районе новогодних праздников", – заявила Даниленко.

Также специалист отметила, что эпидемия гриппа в текущем году наиболее вероятно будет связана с вирусами гриппа А подтипа H1N1 и вирусами гриппа В.

В настоящее время сезон заболеваемости только начинается, и активность вирусов гриппа пока невелика. По стране регистрируются лишь единичные случаи заражения. В то же время среди россиян активно распространяются риновирусы, что является характерным явлением для осеннего периода, сказала эксперт.

"В первый год коронавирусной пандемии мы наблюдали нестандартную ситуацию, когда новый возбудитель вытеснил вирусы гриппа и ряд других респираторно-вирусных инфекций. Но вот уже несколько лет мы наблюдаем, как все это возвращается в то, что было раньше, то есть в привычную ситуацию", – уточнила Даниленко.

Сейчас коронавирус интегрируется в состав других циркулирующих вирусов, и в течение последних двух лет наблюдаются сезонные вспышки гриппа. Специалист также предупредила, что необходимо вовремя сделать прививку от гриппа.

Между тем всплеск заболеваемости пневмонией выявлен сразу в 16 российских регионах. В детских садах и школах российских регионов, где уже произошел соответствующий всплеск, ввели "утренние фильтры", выявляющие у людей симптомы заболевания.

Кроме того, в образовательных учреждениях начали проверять учеников и сотрудников, которые могли контактировать с заболевшими. В основном как у взрослых, так и у детей, наблюдается пневмония инфекционного происхождения.