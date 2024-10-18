"Известия": в 16 регионах России зафиксированы вспышки пневмонии

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Всплеск заболеваемости пневмонией выявлен сразу в 16 российских регионах. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, количество заразившихся пневмонией выросло в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также на Камчатке и в Алтайском крае, Удмуртии и Коми. В основном как у взрослых, так и у детей наблюдается пневмония инфекционного происхождения.

По данным газеты, в детских садах и школах российских регионов, где уже произошел всплеск пневмонии, ввели "утренние фильтры", выявляющие у людей симптомы заболевания. Кроме того, в образовательных учреждениях начали проверять учеников и сотрудников, которые могли контактировать с заболевшими.

"Спровоцировать воспаление легких могут различные вирусы, в том числе коронавирус, вирус гриппа и герпеса. Даже банальный риновирус с сильным насморком и першением в горле может привести к развитию пневмонии. Чаще вирусной пневмонией болеют дети до пяти лет", – рассказала врач Екатерина Демьяновская.

В свою очередь, терапевт Светлана Каневская отметила, что основной причиной пневмонии является сильное переохлаждение, провоцирующее ослабление иммунитета.

Педиатр Евгения Малыгина ранее предупреждала , что в осенне-зимний период "просыпаются" болезни дыхательных путей. На первом месте, по ее словам, находится ОРВИ и в зависимости от возбудителя течение этой инфекции может быть разным.

Также врач напомнила о так называемых атипичных возбудителях, таких как микоплазмы и хламидии. Заболевание может начинаться как обычная ОРВИ, отметила Малыгина, а симптомы могут никак не указывать на пневмонию.

