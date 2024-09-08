Роспотребнадзор: вспышка пневмонии произошла из-за неизолированного ребенка

08 сентября, 20:02Регионы
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Вспышка пневмонии в детском лагере "Красная горка" в городе Каменск-Уральске Свердловской области возникла из-за ребенка с симптомами ОРВИ, которого своевременно не изолировали от других детей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Лабораторно установлены возбудители заболевания – микоплазма и пневмококк. Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания", – сказано в сообщении.
На данный момент региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало наблюдать за контактными детьми по месту жительства и обучения, а также усилить профилактические мероприятия в школах, где учатся эти дети.
Педиатр Евгения Малыгина ранее предупреждала, что в осенне-зимний период "просыпаются" болезни дыхательных путей и кишечные вирусы. Она добавила, что, кроме заболеваний дыхательных путей, осенью просыпаются и кишечные вирусы, к примеру ротавирус. Для поддержания ребенка при этом заболевании важно следить за появлением симптомов обезвоживания, заключила Малыгина.
Москвичам рассказали, как сохранить здоровье детей в новом учебном году