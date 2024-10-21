Врач Ярцева: антибиотики можно принимать при пневмонии, бронхите и гайморите

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Для приема антибиотиков должен быть подтвержденный диагноз бактериальной инфекции – пневмонии, бронхита, гайморита. В случае если заболевание вирусное, оно не лечится антибиотиками, рассказала Москве 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В России до недавнего времени антибиотики можно было покупать без рецепта. Однако недавно появился закон, который запретил продавать их без указания врача. Так, россияне не смогут получить рецепт на антибиотик в случае, если врач диагностировал ОРВИ, отметила иммунолог.

"Антибиотики стоит принимать только по рекомендации врача. Самостоятельно вы не сможете себе назначать антибиотики: должно быть четкое указание, четкие соответствия крови, клинической картины и диагноза", – предупредила врач.

По ее словам, снижение эффективности антибиотиков – вопрос последнего десятилетия. Уже продолжительное время врачи обсуждают проблему антибиотикорезистентности в связи с их широким применением.

"Но это в первую очередь касается госпитальных случаев, а в случае с лечением амбулаторных больных – этот вопрос не настолько страшный", – уточнила Ярцева.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что антибиотики становятся все менее эффективными из-за размножения нечувствительных к ним бактерий. При этом ни один антибиотик не может уничтожить все 100% бактерий, так как всегда есть доля, которая нечувствительна к лекарству. Если уничтожить почти все, то именно эта доля бактерий сможет размножиться и дать рост новым, уже устойчивым к антибиотикам, считает врач.