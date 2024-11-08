Жительница Краснодара рассказала, как ее дети переболели вирусом Коксаки

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Жительница Краснодара Марина рассказала о своих детях, которые переболели вирусом Коксаки. По словам матери, инфекцию они подхватили в детском саду, пишет в своем телеграм-канале RT.

Сначала женщина заметила у детей кашель и насморк, а позже на стопах, ладонях и во рту появилась сыпь. Марина также указала на поднимающуюся до 38 градусов температуру. Кроме того, в какой-то момент детей начало тошнить по ночам.

Россиянка обратила внимание, что в детском саду дети заражают друг друга. На данный момент, по ее словам, минимум у трех воспитанников из группы диагностировано заболевание.

В Москве были зафиксированы единичные случаи заболеваемости вирусом Коксаки. Сейчас в столице складывается спокойная обстановка по заболеваемости подобными инфекциями. Каких-либо вспышек или крупных очагов инфекций среди детей не отмечается, заявила главный детский инфекционист столицы Людмила Мазанкова.

Вместе с тем СМИ писали, что на энтеровирусную инфекцию жалуются жители уже девяти регионов России. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, а также Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях увеличилось число зараженных.

