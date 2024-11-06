Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве на 5,2%

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В Москве за неделю зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5,2%, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

"На 44-й неделе 2024 года, с 28 октября по 3 ноября, в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 37,7%. При этом в этом году необходимо привить до 60% совокупного населения страны и не менее 75% от численности лиц из групп риска. На сегодняшний день в Москве привиты более 5,87 миллиона человек, то есть 45%.

Между тем подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября. Об этом ранее заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Второй подъем заболеваемости обычно ожидается в феврале – после окончания зимних школьных и студенческих каникул.