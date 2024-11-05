Более 4 тыс случаев COVID-19 выявлено в Москве за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За период с 28 октября по 3 ноября в Москве было выявлено 4 088 случаев заражения COVID-19, говорится в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу.

Из числа заболевших госпитализация потребовалась 199 горожанам. Вместе с тем за неделю от проявлений инфекции погибли 14 человек. При этом 4 325 человек за тот же период смогли выздороветь.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию с коронавирусом в России. По мнению представителей ВОЗ, в ближайшее время в стране не произойдет большой вспышки заболевания. При этом новые случаи заражения фиксируются на протяжении всего года.

По данным СМИ, в 16 российских регионах был выявлен всплеск заболеваемости пневмонией. Так, число заболевших выросло в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также на Камчатке и в Алтайском крае, Удмуртии и Коми. В основном как у взрослых, так и у детей наблюдается воспаление легких инфекционного происхождения.