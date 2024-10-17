В ВОЗ заявили, что большой вспышки COVID-19 в России не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения не ожидает большой вспышки коронавируса в ближайшее время в России. Такое заявление сделал глава офиса ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев.

"Мы не наблюдаем какой-то особой вспышки COVID. Опять же, COVID перешел в разряд постоянных проблем. У него нет сезонного характера", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Бердыклычев отметил, что новые случаи заболеваемости коронавирусом фиксируются в течение всего года.

Новый штамм COVID-19 XEC не был выявлен в Москве в сентябре, сообщила ранее заммэра Анастасия Ракова.

Сентябрьский мониторинг вирусов показал, что эпидемиологическая ситуация в городе полностью соответствует сезону, уточнила Ракова. По ее данным, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%.

