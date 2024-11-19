Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в Москве выросла среди всех возрастных групп после продолжительного снижения. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 11 по 17 ноября в городе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидсезону. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (50%).

Всего в Москве на данный момент привито более 7,3 миллиона человек (56,1%), добавили в Роспотребнадзоре.

Тем временем в России исключили риск массового распространения сибирской язвы. Ранее случай заражения был зафиксирован в районе на северо-западе Монголии, который граничит с РФ. Инфекцию обнаружили у мужчины, который занимался выпасом скота.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за эпидемиологической обстановкой. На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная.