Роспотребнадзор заявил о росте устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам

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Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам продолжает расти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Глава надзорного ведомства подчеркнула, что это обстоятельство негативно влияет на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В подобной ситуации особую важность приобретает выбор врачом рациональной антибактериальной терапии и терапии, назначаемой для купирования осложнений после коронавирусной инфекции, подчеркнула Попова.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 4% в сравнении с прошлой неделей. При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по респираторным вирусным инфекциям остается стабильной.