02:01Общество
Роспотребнадзор сообщил, что в течение 10 лет заболеваемость туберкулезом в РФ снижается
Фото: depositphotos/Remains
Заболеваемость туберкулезом в РФ постепенно снижается в течение 10 лет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Ранее вышел доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором отмечалось, что в 2023 году в мире был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом за последние 28 лет.
"В России на протяжении 10 лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что основной мерой профилактики является иммунизация населения, и сообщили, что охват новорожденных вакцинацией против туберкулеза в России составляет 95%.
Ранее главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения города Москвы Елена Богородская сообщила, что основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в столице продолжают снижаться. По ее словам, они стали равны показателям при редких заболеваниях.
В прошлом году заболеваемость постоянного населения снизилась на 7% в сравнении с 2022 годом – это стало одним из главных достижений 2023 года. Кроме того, смертность горожан упала на 33%. Богородская также напомнила, что в Москве уже внедрили новую модель противотуберкулезной помощи населению, что весьма благоприятно влияет на эпидемиологическую обстановку населения.
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