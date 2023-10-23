Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минздрав РФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского ведомства Михаила Мурашко.

В понедельник, 23 октября, состоялась встреча министра здравоохранения РФ с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.

По его словам, речь будет идти о борьбе с инфекциями, включая туберкулез и ВИЧ. В частности, в ходе встречи Мурашко и Гебрейесус обсудили взаимодействие по медицинской продукции.

Как подчеркнул глава Минздрава РФ, Москва отстаивает собственные интересы.

До этого Мурашко сообщил, что в 2023 году медико-демографические показатели в стране идут на улучшение. В государстве, указал министр, аналитики выявили рост уровня удовлетворенности медицинской помощью.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что в связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки, поэтому передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной.

С наступлением осени выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией