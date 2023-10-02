Инфекционист рассказал, как не заразиться коронавирусом в период ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией, необходимо привиться от гриппа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского.

При этом инфекционист отметил, что никакие иммуномодуляторы не заменят вакцинные препараты. Кроме того, специалист посоветовал следить за появлением вакцин от коронавируса в медучреждениях региона.

Также врач напомнил, что желательно носить маски в транспорте и в местах массового скопления людей.

"Использовать средства неспецифической профилактики, такие как проветривание помещений, влажная уборка и использование средств индивидуально респираторной защиты в местах общественного пользования", – добавил Вознесенский.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что в связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки, поэтому передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной. Поставить бесплатную прививку против коронавируса можно в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

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