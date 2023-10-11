Мурашко сообщил об улучшении медико-демографических показателей в РФ

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В 2023 году медико-демографические показатели в стране идут на улучшение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"За прошедший год улучшились важнейшие медико-демографические показатели, опережая запланированные темпы", – поделился глава российского Минздрава.

В государстве, продолжил министр, аналитики выявили рост уровня удовлетворенности медицинской помощью.

Ранее Мурашко рассказал, что количество пациентов с ожирением в России увеличилось на 36% с 2009 по 2022 год. Во время международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения" он отметил, что причина такой статистики является пандемия коронавируса.

До этого стало известно, что число родившихся сократится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%. Это данные прогноза из материалов к проекту бюджета Социального фонда.