Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась на 15,1% за неделю

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Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 15,1% за минувшую неделю, госпитализированных – на 8,4%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Рост последней группы граждан был зафиксирован в 41 российском субъекте, а заболеваемость – в 66 регионах страны. При этом, как уточнили в ведомстве, за соответствующий промежуток времени выздоровели 25 167 человек. Этот показатель увеличился на 16,9% в сравнении с неделей ранее, когда скончались 49 человек.

Тем временем в России наблюдается сокращение заболеваемости ВИЧ практически на 40%. Показатель впервые с 2016 года достиг исторического минимума.

Страна ежегодно демонстрирует уменьшение количества новых случаев инфекции. Поэтому, как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, ей удается сохранять лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В прошлом году его прошли 35% всего населения страны, а число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на 1,5% меньше аналогичного показателя предыдущего года.