Иммунолог Болибок: рост заболеваемости ОРВИ связан с окончанием сезона дачи и отпусков

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Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ обусловлен окончанием дачного и отпускного сезонов, из-за которого у россиян увеличилось количество социальных контактов, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

По словам специалиста, рост заболеваемости в России был ожидаем. Из-за выросшего количества социальных контактов, люди стали чаще обмениваться инфекциями.

Также эксперт прокомментировал данные Роспотребнадзора о том, что на 38-й неделе года зафиксировали более 36 тысяч случаев заболевания ковидом. Он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается с конца июля текущего года, однако сейчас показатели снижаются и составляют всего 11% по сравнению с 37-й неделей.

"Сейчас 11% – это уже замедление, возможно, скоро мы выйдем на так называемое плато", – считает Болибок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 25% за неделю. С 16 по 22 сентября медики выявили более 880 тысяч случаев заражения. При этом рост среднероссийского показателя по заболевшим зафиксирован в 40 регионах России. Специалисты сообщили, что около 16,5% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.