В ГД хотят обязать артистов в роли Деда Мороза и Снегурочки проходить тест на COVID-19

Фото: depositphotos/acidgrey

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев обратился в Минздрав РФ с предложением обязать артистов, оказывающих услуги новогодних поздравлений в роли Деда Мороза и Снегурочки, регулярно проходить тест на наличие коронавируса, передает Агентство "Москва".

Парламентарий пояснил, что в преддверии Нового года многие родители пользуются услугами таких артистов, чтобы порадовать детей. Деда Мороза и Снегурочку приглашают в детский сад, школу или домой.

"Но кое-что может такой праздник омрачить. Дело в том, что артисты за день могут посетить до 20 детей. Принять участие в нескольких новогодних утренниках. Это создает угрозу быстрому распространению инфекционных заболеваний. В особенности коронавируса", – пояснил Гусев.

В связи с этим, по его мнению, артисты должны сдавать тест раз в неделю и приходить на праздник со справкой. Депутат уверен, что так дети останутся здоровыми и родители будут чувствовать себя безопасно.

Он добавил, что это никак не скажется на стоимости услуг, поскольку ПЦР-тест на коронавирус можно сдать как бесплатно в поликлиниках, так и платно. В Москве его стоимость составляет 1,5–2,3 тысячи рублей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию с коронавирусом в России. По мнению представителей ВОЗ, в ближайшее время в стране не произойдет большой вспышки заболевания. При этом новые случаи заражения фиксируются на протяжении всего года.

По данным СМИ, в 16 российских регионах был выявлен всплеск заболеваемости пневмонией. Так, число заболевших выросло в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также на Камчатке и в Алтайском крае, Удмуртии и Коми. В основном как у взрослых, так и у детей наблюдается воспаление легких инфекционного происхождения.