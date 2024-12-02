Роспотребнадзор опроверг резкий рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Фото: depositphotos/imagepointfr

Ситуация с микоплазменной пневмонией в России находится под контролем, а появившиеся в Сети сведения о росте заболеваемости данной инфекцией в четыре раза не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".

"По итогам 47-й недели 2024 года в РФ показатель составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлой недели на 5,2% (46-я неделя – 29,53 на 100 тысяч) и на 3,9% ниже среднего уровня за последние 4 недели", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее СМИ писали, что в Москве и других регионах РФ растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Согласно статистике одной из лабораторий, в октябре – декабре 2023 года частота выявления бактерии Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла 4,9%, а за такой же период 2024-го показатель увеличился до 19,6%.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал микоплазменную пневмонию "пневмонией наоборот". Он объяснил, что в отличие от классической пневмонии, при которой наблюдается высокая температура и сильный кашель, в случае микоплазменной пневмонии симптомы могут отсутствовать.

Основная проблема, по его словам, заключается в том, что многие антибиотики не могут бороться с болезнью, поскольку у нее нет клеточной стенки. Кроме того, врач отметил, что из-за отсутствия ярких симптомов люди зачастую не лечатся, поэтому могут заражать других. В группе риска, как он утверждает, находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Иммунолог также предупредил, что микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем и уберечься от инфекции поможет проветривание.

