Врач Жемчугов назвал симптомы микоплазменной пневмонии

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о симптомах микоплазменной пневмонии, которую он назвал "пневмонией наоборот". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист объяснил, что в отличие от классической пневмонии, при которой наблюдается высокая температура и сильный кашель, в случае микоплазменной пневмонии симптомы могут отсутствовать.

Жемчугов также заявил, что эта инфекция спровоцирована бактериями микоплазмы, которые закрепляются к стенкам бронхов и легких. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что многие антибиотики не могут бороться с болезнью, поскольку у нее нет клеточной стенки.

Кроме того, врач отметил, что из-за отсутствия ярких симптомов люди зачастую не лечатся, поэтому могут заражать других. В группе риска, как он утверждает, находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Иммунолог предупредил, что микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем и уберечься от инфекции поможет проветривание.

Ранее СМИ писали, что в Москве и других регионах РФ растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Согласно статистике одной из лабораторий, в октябре – декабре 2023 года частота выявления бактерии Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла 4,9%, а за такой же период 2024-го показатель увеличился до 19,6%.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и имеет сезонный характер. Инкубационный период составляет до 14 дней, иногда – до трех недель. Среди основных симптомов – кашель и боль в груди.

Однако Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне. Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, а также современных моющих и дезинфицирующих средств, уточнили в ведомстве.

