В Роспотребнадзоре назвали контролируемой ситуацию с микоплазменной пневмонией в РФ

Фото: 123RF/davit85

Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России находится на контролируемом уровне. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

По информации ведомства, в группе риска находятся дети, пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и обструктивными заболеваниями дыхательных путей. В период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики, предупредили в пресс-службе.

Основной профилактикой является соблюдение личной гигиены, отсутствие переохлаждения и проведение влажной уборки. Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, а также современных моющих и дезинфицирующих средств, объяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее СМИ писали, что в Москве и других регионах РФ растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Согласно статистике одной из лабораторий, в октябре – декабре 2023 года частота выявления бактерии Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла 4,9%, а за такой же период 2024-го показатель увеличился до 19,6%.

Заболевание передается воздушно-капельным путем и имеет сезонный характер. Инкубационный период составляет до 14 дней, иногда – до трех недель. Среди основных симптомов – кашель и боль в груди.