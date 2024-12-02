Иммунолог Крючков назвал главные способы защиты от микоплазменной пневмонии

02 декабря, 13:08Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ограничение социальных контактов, проветривание помещений, обработка рук и ношение масок помогут снизить риск заражения микоплазменной пневмонией. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее сообщалось о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в России. По данным одной из лабораторий, если в октябре – декабре 2023 года частота выявления этой инфекции составила 4,9%, то за аналогичный период 2024-го этот показатель увеличился до 19,6%. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится на контролируемом уровне.
По словам Крючкова, заболеть микоплазменной пневомнией могут как взрослые, так и дети.
"Чаще всего симптомы похожи на ОРВИ: небольшая температура, кашель, недомогание. В более тяжелых случаях – одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость и температура выше", – указал эксперт.
Вакцины, защищающей от микоплазменной пневмонии, нет, подчеркнул иммунолог. По его словам, риск заражения можно снизить за счет соблюдения общих мер предосторожности.
Ранее в Госдуме предложили обязать артистов, которые исполняют роли Деда Мороза и Снегурочки на праздниках, проходить регулярные тесты на коронавирус. По словам парламентария Дмитрия Гусева, за день актеры могут посетить десятки детей, что повышает риск быстрого распространения инфекции.