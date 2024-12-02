Иммунолог Крючков назвал главные способы защиты от микоплазменной пневмонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничение социальных контактов, проветривание помещений, обработка рук и ношение масок помогут снизить риск заражения микоплазменной пневмонией. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее сообщалось о росте числа заболевших микоплазменной пневмонией в России. По данным одной из лабораторий, если в октябре – декабре 2023 года частота выявления этой инфекции составила 4,9%, то за аналогичный период 2024-го этот показатель увеличился до 19,6%. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится на контролируемом уровне.

По словам Крючкова, заболеть микоплазменной пневомнией могут как взрослые, так и дети.

"Чаще всего симптомы похожи на ОРВИ: небольшая температура, кашель, недомогание. В более тяжелых случаях – одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость и температура выше", – указал эксперт.

Вакцины, защищающей от микоплазменной пневмонии, нет, подчеркнул иммунолог. По его словам, риск заражения можно снизить за счет соблюдения общих мер предосторожности.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Ограничение социальных контактов, проветривание помещений, обработка рук, ношение масок – все это неплохо работает в совокупности. Можно значительно снизить собственные риски. Когда начинаются вспышки, вводятся локальные карантинные мероприятия, чтобы предотвратить распространение.

Ранее в Госдуме предложили обязать артистов, которые исполняют роли Деда Мороза и Снегурочки на праздниках, проходить регулярные тесты на коронавирус. По словам парламентария Дмитрия Гусева, за день актеры могут посетить десятки детей, что повышает риск быстрого распространения инфекции.

