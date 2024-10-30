Врач Кондрахин назвал предметы в доме, которые необходимо часто менять

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Губки для мытья посуды, разделочные доски, мочалки и зубные щетки стоит обновлять как можно чаще, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, длительное использование разделочной доски может привести к пищевому отравлению.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Когда мы режем какие-то продукты, то прекрасно видим, как прорезаем сам материал доски. В этих ложбинках могут оставаться частички пищи, которые будут накапливать болезнетворные бактерии. Поэтому чем больше повреждений на доске, тем чаще ее нужно менять.

Источником болезнетворных бактерий также могут быть губки для мытья посуды.

"Продукты, которые мы смываем, остаются на губке, как бы хорошо мы ее ни промывали. На ней может скапливаться кишечная палочка, листерии, самьмонеллы. Поэтому менять губку лучше каждую неделю", – указал эксперт.

Кроме того, специалист посоветовал хотя бы раз в полгода менять мочалку для тела.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук На ней могут размножаются бактерии и образовываться плесень. Если ее плохо просушивать после использования, также может появиться грибок.

Помимо прочего, следует раз в месяц менять зубную щетку, поскольку она также накапливает бактерии, рекомендовал врач.

Ранее врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева рассказала, что ванная комната считается одним из самых загрязненных мест в доме. Во влажном, сыром и незасветленном помещении любит селиться грибок, поэтому не рекомендуется ходить там босиком. Кроме того, в ванной комнате может образоваться плесень, которая способна привести к пневмонии и астме.