Химик Зейналова рассказала, как правильно мыть пластиковые контейнеры

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При мытье пищевых контейнеров необходимо соблюдать определенные правила, чтобы избежать попадания микропластика в организм. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на химика, специалиста по полимерам Сакину Зейналову.

"Пластиковые контейнеры при неправильном их мытье и эксплуатации в целом быстрее изнашиваются, на них появляются трещины и сколы. В результате образуется больше микропластика, который попадает и к нам в пищу, и в канализацию, а оттуда – в природу", – отметила Зейналова.

По ее словам, пластиковые контейнеры лучше мыть не в посудомоечной машине, а вручную. Необходимо избегать абразивных средств, включая жесткие и металлические губки. При этом ограничений по температуре воды нет, эксперт рекомендует подбирать ее по своему комфорту.

Зейналова отметила, если человек все-таки хочет пользоваться посудомоечной машиной, важно помещать контейнер только на верхнюю полку, чтобы он располагался подальше от нагревательного элемента. Кроме того, нужно избегать режимов дезинфекции, глубокого очищения и высоких температур. Однако не всем контейнерам подойдет даже такое мытье. Так, например, тары из ПВХ лучше вообще не помещать в посудомойку.

Специалист также рекомендует обращать внимание на символы, изображенные на таре или упаковке из-под нее: если там нарисована посудомоечная машина с посудой внутри, значит, мыть этот контейнер безопасно. Однако если такой маркировки нет и вы не уверены, из какого материала сделана тара, то не стоит рисковать.

"Пластиковые контейнеры редко имеют такие маркировки, но чудеса случаются. А также совершенствуются и сами посудомоечные машины, появляется все больше "щадящих" режимов их работы", – заключила эксперт.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева рассказала, какие болезни могут вызвать губки для мытья посуды. Так, наиболее опасными бактериями являются клебсиеллы. Они могут провоцировать заболевания дыхательных путей, в частности бронхит, пневмонию и другие. Более того, клебсиеллы являются причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов. Они устойчивы к антибиотикам, что может осложнить процесс лечения.