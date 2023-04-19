Россиянам рассказали, как правильно чистить компьютер от пыли

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Спиртовые средства вредят специальному покрытию экрана, поэтому ими не следует пользоваться. Об этом заявил преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов в разговоре с "Газетой.ру".

"Для начала разрушу миф, что загрязнения с любых поверхностей можно смывать спиртом. Для экрана это вредно. Если говорить об экранах смартфона, это вредно для олеофобного покрытия, а на монитор компьютера или ноутбука это отрицательно влияет на антибликовое покрытие", – рассказал специалист.

Для очистки экранов гаджетов лучше использовать влажную салфетку из микрофибры. Отлично подойдут и специальные салфетки для жидкокристаллических экранов, отметил эксперт.

Чистка клавиатуры должна проходить в несколько этапов. Сначала нужно перевернуть клавиатуру и вытряхнуть из нее накопившуюся пыль. Далее с помощью специальной кисточки следует аккуратно убрать забившуюся грязь между клавишами.

"После этого нужно протереть поверхность слегка намоченной тряпкой. Если клавиатура механическая, то можно воспользоваться экстрактором для снятия клавиш и прочистить клавиатуру более тщательно", – дополнил Ситнов.

К чистке системного блока следует подойти более основательно: статическое электричество может снести программу в микросхеме BIOS. Для безопасной уборки нужно извлечь батарейку из материнской платы и обеспечить отвод статики, например, с помощью специального браслета.

"Очищать системный блок следует так же, как клавиатуру, – систему охлаждения выметаем кисточкой и мягко помогаем пылесосом, а сам корпус можно протереть тряпочкой. Если в корпусе есть пылевые фильтры, стоит их достать и вытряхнуть", – рассказал преподаватель.

На этапе очистки разъемов следует обесточить устройство. В качестве инструментов следует пользоваться кисточкой, пылесосом, ватной палочкой или зубочисткой. Ситнов отметил, что ни в коем случае нельзя использовать металлические приборы.

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