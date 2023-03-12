Эксперт рассказала, какая бытовая техника опасна для здоровья

Фото: depositphotos/tashka2000

Телевизор может навредить глазам, а увлажнители воздуха представляют серьезную угрозу для иммунной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Специалист развеяла миф, что включенная микроволновка повышает риск развития рака. По ее словам, ученые давно доказали безопасность прибора при соблюдении простых правил.

"Как пользоваться им правильно? Производители уже об этом подумали: микроволновка не будет работать, если мы не закроем дверку. Соответственно, нужно следить за тем, чтобы она была исправна, не было нарушено покрытие внутри", – рассказала Романенко.

Также важно находиться от работающего прибора на безопасном расстоянии, которое составляет не менее метра, рекомендовала специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Мы должны быть полностью уверены, что электромагнитное поле вокруг микроволновки не превышает безопасных показателей для нашего здоровья – 10 микроватт на квадратный сантиметр.

Также специалист прокомментировала опасения, что при нагревании воды в электрическом чайнике из-за работы нагревательного элемента могут появляться опасные металлы – никель, хром и свинец.

"Сейчас уже практически не используются те чайники, в которых нагревательный элемент открыт. Везде есть защитная пластина", – отметила специалист в интервью программе "Доктор 24".

Еще один потенциальный источник опасности в доме – телевизор. Чтобы не вредить здоровью, важно смотреть его на правильном расстоянии. При его расчете необходимо измерить диагональ экрана и умножить показатель на пять. Получившееся число – оптимальная дистанция, рассказала Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Если смотреть на более близком расстоянии, то напрягается мышца, хрусталик испытывает отрицательное воздействие от мерцания экрана.

Представлять серьезную опасность для иммунной системы может и увлажнитель воздуха, предупредила врач.

"Рядом с прибором тепло и влажно. На элементах, деталях, фильтрах устройства могут размножаться болезнетворные бактерии. Поэтому нужно обязательно правильно эксплуатировать прибор, регулярно мыть все съемные детали", – порекомендовала терапевт.

Ранее врача-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, что близкая работа перед монитором может вызывать дисплейный синдром. К его симптомам относятся повышенная утомляемость, снижение работоспособности, затуманивание предметов, ощущение инородного тела в глазах и покраснение глаз.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!