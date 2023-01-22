08:00Общество
Сомнолог рассказала, как обустроить спальню для здорового сна
Фото: depositphotos/focuspocusltd
Холодное освещение в спальне и использование гаджетов перед отбоем мешают здоровому сну. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
По ее словам, для качественного сна также необходима комфортная температура и оптимальный уровень влажности в доме, особенно в зимний период.
"Когда у нас отопительный сезон, центральное отопление очень сильно иссушает воздух, и в итоге влажность воздуха в квартире может быть такой же, как в пустыне Сахара – 20–30%. А норма – 50–60%. Отсюда такие проблемы, как храп, сухость кожи, сухость во рту", – объяснила Черкасова.
Для того чтобы нормализовать климат в доме, можно приобрести увлажнитель воздуха. Также перед сном нужно обязательно проветривать помещение, порекомендовала сомнолог.
"Разные люди придерживаются разных предпочтений, но в большинстве случаев людям комфортно спать при низкой температуре. Потому что, если нам слишком жарко, у нас не происходит полноценного сна", – отметила врач.
Также для комфортного сна в комнате должно быть идеальное освещение, продолжила врач. Лучше всего использовать теплый нижний свет – торшеры, бра, которые стоят у кровати.
"Теплый свет цветовой температурой в две тысячи кельвинов или меньше способствует выработке гормонов мелатонина. Холодный, белый, голубой – наоборот, подавляет выработку гормона сна. Поэтому из спальни следует исключить некоторые источники освещения, например наши любимые гаджеты, в которых кто-то любит позависать перед сном", – рассказала врач в интервью программе "Доктор 24".
По словам сомнолога, постель, матрас и спальные принадлежности тоже влияют на качество сна. Спать лучше всего не на диване, а на кровати. При этом матрас должен быть индивидуально подобран человеку и не быть слишком жестким.
При выборе лучше всего прийти в магазин и полежать на изделиях разной жесткости 10–15 минут в том положении, в котором вы обычно засыпаете. А тем, кто собирается купить подушку, можно ориентироваться на материал.
"Многим людям нравятся жесткий, достаточно упругий латекс. Некоторые любят пену с памятью формы, которая подстраивается по центру и равномерно поддерживает голову. А кто-то по старинке обращает внимание на пуховые и перьевые. Если материал качественный, то все равно – синтетический он или натуральный", – рассказала Черкасова.
Если человек предпочитает всесезонное одеяло, которое подходит и для лета, и для зимы, то все равно лучше иметь более теплое одеяло для холодного периода, порекомендовала врач.
Еще один из важных принципов здорового сна – окружающие звуки.
Поэтому можно использовать минимальный фоновый шум. Важно, чтобы он не был информационно значимым (без слов) и громким. "Максимальная громкость – 40 децибел, как звучность негромкой речи", – заключила врач.
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