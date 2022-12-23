Ученые установили возраст, после которого продолжительность сна увеличивается

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После 50 лет люди начинают больше спать. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона, передает журнал Nature Communications.

Ученые провели опрос среди 730 тысяч человек из 63 стран. В результате этого им удалось установить, что люди в возрасте от 30 до 50 лет спят менее семи часов в сутки. При этом респонденты старше 60 лет сообщили, что на восстановление сил им требуется более семи часов сна в день.

Исследователи также обнаружили, что в некоторых странах люди склонны к более продолжительному сну независимо от возраста. В список вошли Албания, Словакия, Румыния и Чехия.

Ранее врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что восьмичасовой сон является естественным антидепрессантом. При этом, по ее словам, важно ложиться и вставать в одно и то же время, например в 23:00 и 07:00 соответственно. В таком случае гормональная система работает максимально эффективно, восстанавливаются мозг и мышечная система.

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