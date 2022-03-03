Врач рассказала о пользе восьмичасового сна

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Восьмичасовой сон является естественным антидепрессантом, рассказала врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист подчеркнула, что при этом важно ложиться и вставать в одно и то же время. Например, в 23:00 и 07:00 соответственно. В таком случае, подчеркнула эксперт, гормональная система работает максимально эффективно. В частности, восстанавливаются мозг и мышечная система.

"Восьмичасовой сон – <...> естественный пластический хирург и естественный жиросжигатель", – подчеркнула врач.

Ранее врач Ева Калиник рассказала, что самым простым способом улучшить качество является привычка ежедневно пить чайный гриб. По словам специалиста, этот напиток является пробиотиком, способствующим восстановлению здоровья кишечника.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от гаджетов и кофеина в вечернее время. Она добавила, что в улучшении качества сна помогут занятия спортом, солнечный свет и соблюдение режима. Также перед сном можно принять душ или ванну.