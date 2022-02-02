Врач назвал главную ошибку при лечении храпа

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности храпа и назвал главную ошибку при его лечении. Об этом он рассказал в эфире программы "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина".
По его словам, есть особые виды храпа, которые сопровождаются остановками дыхания во сне. Он рассказал, что человек фактически перестает дышать, просыпается из-за этого, начинает глубоко дышать и дыхание восстанавливается.
Комаровский отметил, что такие остановки дыхания опасны, поскольку приводят к повышению артериального давления. Также из-за них человек не высыпается, в результате у него нарушается координация движений и теряется способность адекватно реагировать на окружающее.
При лечении храпа доктор советует обратить внимание на факторы риска. Телеведущий посоветовал сбросить лишний вес, сократить прием снотворных и седативных препаратов, а также отказаться от алкоголя.
Кроме того, он призвал не слушать ЛОР-врачей, которые при возникновении этой проблемы направляют на операцию. По его словам, хирургические вмешательства не помогут вылечить храп.
Избавиться от храпа помогут различные устройства, которые изменяют проходимость дыхательных путей: капы, подвязки под челюсти и клипсы, которые вставляются в нос. Реальным способом решения проблемы Комаровский назвал СИПАП-терапию.
Ранее сообщалось, что сон в неправильной позе может дополнительно навредить здоровью. По словам ученых, нанести вред здоровью может поза сна на боку, в частности сон в позе эмбриона. Это опасно особенно для тех, у кого есть проблемы с позвоночником.
В свою очередь, кардиологи и неврологи напомнили, что людям с заболеваниями сердца не следует спать на левом боку в связи с тем, что сердце испытывает нагрузку от сдавливания органов средостения.
Еще одна поза для сна, которая не является полезной для организма, – на животе. В ней голова и шея смещены, а мышцы находятся в напряженном состоянии. Все это вызывает развитие шейного спондилеза.
"Доктор 24": сон
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