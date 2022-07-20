Эксперт рассказала о причинах бессонницы

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Для диагностики причин бессонницы врачу необходимы сведения о симпатической и парасимпатической нервных системах человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Майер-терапевт Ольга Парфенова рассказала, что эти данные можно получить с помощью компьютерной сомнографии. Исследование проводят в течение всей ночи.

Эксперт рассказала, что три датчика аппарата крепят на запястье, палец и грудь. Специалисты измеряют тонус кровеносных сосудов, а также частоту сердечных сокращений, сатурацию, периферический артериальный тонус, поток дыхания, фазы сновидений и даже силу храпа. На основе анализа данных программа вычисляет индекс дыхательной недостаточности, уровень сатурации и глубину сна.

Парфенова поведала, что причинами бессонницы могут быть ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другое. При этом синдром обструктивного апноэ удается диагностировать при ночном храпе с дыхательными паузами.

"Мозг человека, страдающего этим недугом, при каждой паузе в дыхании частично пробуждается. Таких моментов может быть более 500 в ночь, и нормальная структура сна нарушается. Пациент теряет концентрацию, а уже через пару часов начинает чувствовать сильную сонливость", – добавила терапевт.

Парфенова отметила, что все сложности лучше решать со специалистами. При неврологических проблемах могут рекомендовать легкие седативные препараты и когнитивную поведенческую терапию. Если у человека возникают трудности с дыханием, то ему могут рекомендовать консультацию отоларинголога.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов назвал несколько способов быстрого засыпания в жару. По его словам, жара часто вызывает бессонницу, побороть которую можно, применив некоторые лайфхаки. Заснуть в жаре гораздо сложнее из-за напряжения систем терморегуляции у человека, отметил врач.

